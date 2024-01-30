В Германии объявили забастовку врачи университетских клиник

Немецкие врачи 23 государственных университетских клиник объявили забастовку на вторник после того, как руководители их учреждений и профсоюзные лидеры не смогли достичь согласия в ходе коллективных переговоров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Несколько тысяч врачей решили собраться на митинг в северогерманском городе Ганновере, чтобы требовать повышения заработной платы и ограничения ротационных смен, которые влекут за собой ненормированный рабочий день.

Профсоюз врачей Marburger Bund требует повышения заработной платы на 12,5%, а также более высоких бонусов за регулярные ночные, выходные и праздничные смены для более чем 20 тысяч врачей университетских клиник, которые финансируются 16 федеральными землями Германии.

По словам лидера профсоюза Андреаса Боцлара, федеральные земли не хотят признавать тот факт, что университетские клиники все больше отстают как по зарплатам, так и по условиям труда.

Он пожаловался, что более низкая заработная плата и более длинный рабочий день в этих учреждениях по сравнению с другими медицинскими учреждениями затрудняют наем младшего персонала.

В профсоюзе указали, что забастовка не повлияет на оказание неотложной помощи пациентам, поскольку руководство клиник юридически обязано обеспечить наличие персонала для оказания неотложной помощи, но работа учреждений может быть нарушена. Некоторые несрочные операции пришлось отложить.

Ранее немецкий профсоюз Verdi объявил, что во всех федеральных землях страны, кроме Баварии, 2 февраля начнется забастовка работников общественного транспорта.

Забастовка не затронет междугородние и региональные поезда Deutsche Bahn, работники которых бастовали на прошлой неделе.

Забастовка железнодорожников в Германии началась 24 января и должна была завершиться только вечером 29-го, став самой длинной в истории. Вместо этого они согласились вернуться на работу раньше.