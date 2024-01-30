Укр Рус Eng

ЗМІ: Лідери ЄС поки не погодили розширення фонду, з якого допомагають Україні зброєю

Вівторок, 30 січня 2024, 16:59

Проєкт висновків засідання Європейської ради – зустрічі лідерів ЄС 1 лютого – містить запевнення в подальшій підтримці допомоги Україні, але наразі не підтверджує згоди щодо створення чотирирічного фонду для військової підтримки з 5 мільярдами євро на рік.

Про це повідомило The Guardian із посиланням на текст документа, пише "Європейська правда".

У проєкті висновків саміту ЄС вказано, що Європейська рада "підтверджує непохитне зобов'язання Європейського Союзу продовжувати надавати потужну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки часу, скільки це буде потрібно".

У контексті військової підтримки наголошується на рішучості ЄС і держав-членів "продовжувати надавати своєчасну, передбачувану та сталу військову підтримку Україні".

Голова МЗС Литви каже про оптимізм стосовно фонду ЄС для підтримки України зброєю

Водночас частина, присвячена створенню нового інструменту військової підтримки – спецфонду в межах Європейського фонду миру – поки не погоджена.

The Guardian цитує відповідне формулювання проєкту висновків: "Європейська рада вітає прогрес, досягнутий у дискусіях щодо реформи Європейського фонду миру та збільшення його загальної фінансової стелі (на 5 мільярдів євро)", – підкреслюючи, що сума "5 мільярдів євро" там поки в дужках.

Документ ще може змінитись до завершення саміту ЄС, який відбудеться 1 лютого.

Так само, за даними ЗМІ, тривають переговори між країнами Європейського Союзу про узгодження 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, незважаючи на те, що Угорщина сигналізувала про свою готовність до компромісу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зброя ЗСУ Війна з РФ