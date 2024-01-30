ЗМІ: Лідери ЄС поки не погодили розширення фонду, з якого допомагають Україні зброєю

Проєкт висновків засідання Європейської ради – зустрічі лідерів ЄС 1 лютого – містить запевнення в подальшій підтримці допомоги Україні, але наразі не підтверджує згоди щодо створення чотирирічного фонду для військової підтримки з 5 мільярдами євро на рік.

Про це повідомило The Guardian із посиланням на текст документа, пише "Європейська правда".

У проєкті висновків саміту ЄС вказано, що Європейська рада "підтверджує непохитне зобов'язання Європейського Союзу продовжувати надавати потужну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки часу, скільки це буде потрібно".

У контексті військової підтримки наголошується на рішучості ЄС і держав-членів "продовжувати надавати своєчасну, передбачувану та сталу військову підтримку Україні".

Водночас частина, присвячена створенню нового інструменту військової підтримки – спецфонду в межах Європейського фонду миру – поки не погоджена.

The Guardian цитує відповідне формулювання проєкту висновків: "Європейська рада вітає прогрес, досягнутий у дискусіях щодо реформи Європейського фонду миру та збільшення його загальної фінансової стелі (на 5 мільярдів євро)", – підкреслюючи, що сума "5 мільярдів євро" там поки в дужках.

Документ ще може змінитись до завершення саміту ЄС, який відбудеться 1 лютого.

Так само, за даними ЗМІ, тривають переговори між країнами Європейського Союзу про узгодження 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні, незважаючи на те, що Угорщина сигналізувала про свою готовність до компромісу.