СМИ: Лидеры ЕС пока не согласовали расширение фонда, из которого помогают Украине оружием

Проект заключений заседания Европейского совета - встречи лидеров ЕС 1 февраля – содержит заверения в дальнейшей поддержке помощи Украине, но пока не подтверждает согласия о создании четырехлетнего фонда для военной поддержки с 5 миллиардами евро в год.

Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на текст документа, пишет "Европейская правда".

В проекте заключений саммита ЕС указано, что Европейский совет "подтверждает непоколебимое обязательство Европейского Союза продолжать оказывать мощную политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько времени, сколько это потребуется".

В контексте военной поддержки отмечается решимость ЕС и государств-членов "продолжать оказывать своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку Украине".

В то же время часть, посвященная созданию нового инструмента военной поддержки – спецфонда в рамках Европейского фонда мира – пока не согласована.

The Guardian цитирует соответствующую формулировку проекта выводов: "Европейский совет приветствует прогресс, достигнутый в дискуссиях по реформе Европейского фонда мира и увеличению его общего финансового потолка (на 5 миллиардов евро)", – подчеркивая, что сумма "5 миллиардов евро" там пока в скобках.

Документ еще может измениться до завершения саммита ЕС, который состоится 1 февраля.

Так же, по данным СМИ, продолжаются переговоры между странами Европейского Союза о согласовании 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине, несмотря на то, что Венгрия сигнализировала о своей готовности к компромиссу.