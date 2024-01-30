Глава ЦРУ: Прекращение помощи Украине для США - это гол в собственные ворота
Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс объяснил, почему для Соединенных Штатов стратегически важно продолжать поддержку Украины на фоне дальнейшего полномасштабного вторжения России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", Бернс написал в статье для журнала Foreign Affairs.
По мнению главы ЦРУ, Россия уже проиграла войну на многих уровнях, потеряв по меньшей мере 315 тысяч российских военных и две трети довоенного танкового парка, а также не приблизившись к стратегической цели – захватить Киев и покорить Украину.
Он также считает, что вторжение подорвало власть Путина, свидетельством чему стал мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года. В то же время тот настроен затягивать войну, надеясь, что время – на его стороне.
"Ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Менее пяти процентов оборонного бюджета США – скромная инвестиция по сравнению со значительной геополитической отдачей для Соединенных Штатов и заметной доходностью для американской промышленности", – пишет Бернс.
Он отмечает, что дальнейшая помощь Киеву оружием обеспечит ему "более сильную позицию" в случае вероятных переговоров, а также даст шанс обеспечить долгосрочный выигрыш для Украины и стратегический проигрыш для России.
"Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы голом в свои ворота исторического масштаба", – заключает глава ЦРУ.
Как известно, экстренный запрос Белого дома на выделение 61 миллиарда долларов финансирования для Украины застрял в Конгрессе, поскольку республиканцы требуют значительных уступок в иммиграционной политике.
В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.