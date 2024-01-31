В Беларуси заявили о задержании офицера запаса: утверждают, что работал на Украину

В Беларуси заявили о задержании сотрудниками КГБ офицера запаса, который, как утверждают, якобы работал на спецслужбы Украины.

Как пишет "Европейская правда", информацию об этом озвучили в эфире основного государственного телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По данным государственных СМИ Беларуси, задержанным оказался Николай Степанович Воропай, уроженец Сумской области. При нем якобы был документ с грифом "Совершенно секретно", который, как утверждают, он купил для украинской разведки.

В эфире также показали самого задержанного, который рассказал, что украинские спецслужбы интересовались совместными учениями Беларуси и РФ, а также секретными документами, связанными с учениями ОДКБ.

Белорусские СМИ утверждают, что задержанный был завербован украинским офицером Петром Бобырем. Он якобы передавал информацию украинскому офицеру не только лично, но и загружая данные на "облачные" сервисы.

Во время задержания в машине Николая Воропая якобы обнаружили около 800 документов, которые он раздобыл во время работы на силовые структуры. У него также изъяли немало флешек с аналогичным содержимым.

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