"Вопрос жизни и смерти": Пятеро лидеров ЕС требуют усилить поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Дании Метте Фредериксен, Чехии Петр Фиала, Эстонии Кая Каллас и Нидерландов Марк Рютте написали совместное письмо, в котором призвали к коллективным усилиям для долгосрочной поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", письмо опубликовало издание Financial Times.

"Мы призываем друзей и партнеров Украины подтвердить свою приверженность устойчивой долгосрочной военной поддержке Украины как общей европейской ответственности. Это решение должна принять каждая страна. Только тогда Украина сможет достичь успеха в защите от российской агрессии", – говорится в их обращении.

Лидеры пяти стран настаивают, что ЕС и его государства-члены должны возобновить свои усилия и усилить военную поддержку. По их словам, это бремя настолько велико, что все государства должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину – это должно оставаться коллективным усилием.

"В начале прошлого года ЕС взял на себя амбициозную цель поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов до конца марта 2024 года. Суровая правда: мы не достигли этой цели", – говорится в письме.

В своем обращении лидеры отметили, что нужно "немедленно" передать Киеву боеприпасы и системы вооружения, в частности гаубицы, танки, беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны, поскольку новые заказы, которые размещают сегодня, попадут на поле боя только в следующем году.

С этой целью они настаивают на поиске путей ускорения доставки обещанных артиллерийских снарядов в Украину с помощью имеющихся запасов или совместной закупки боеприпасов через европейские оборонные предприятия, что требует расширения промышленных мощностей с помощью рамочных закупочных контрактов и устойчивых инвестиций со стороны государств-членов ЕС.

"Страны-партнеры также могут играть важную роль, и мы приглашаем их присоединиться к нашим коллективным усилиям... Решающее значение имеет наша способность продолжать поддерживать и укреплять оборону Украины как зимой, так и в долгосрочной перспективе. Это вопрос нашей общей европейской безопасности, а для храбрых мужчин и женщин украинских вооруженных сил – вопрос жизни и смерти", – говорится в письме.

Лидеры пяти стран отметили, что Россия никого не ждет, поэтому нужно действовать сейчас.

"Если Украина проиграет, долгосрочные последствия и расходы будут гораздо выше для всех нас. Мы, европейцы, несем особую ответственность. Поэтому мы должны действовать. От этого зависит будущее Европы", – призвали они.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейские страны увеличить объемы поставок вооружений Украине, опасаясь, что помощь со стороны США может прекратиться.

Перед этим сообщалось, что канцлер Германии хочет воспользоваться саммитом ЕС 1 февраля, чтобы призвать партнеров к отправке Украине большего количества оружия.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба повторил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для Украины, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.