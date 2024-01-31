Президент Литвы предупредил о возможной ловушке в случае переговоров с РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил опасение, что Запад может снова оказаться в ловушке российского "телефонного права", если мирные переговоры начнутся на условиях Москвы, а не Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Когда я вижу, что снова и снова, особенно по положению на фронте, возникают пацифистские настроения, когда начинают говорить о мирных переговорах... Я думаю, что мы снова попадаем в ту же ловушку и возвращаемся к вере в телефонное право, которое раньше имело место, а теперь это так называемые мирные переговоры", – заявил он во время дискуссии в Центре восточноевропейских исследований.

Вероятно, Науседа имел в виду телефонные переговоры, которые в первые месяцы после начала полномасштабной войны РФ против Украины с российским диктатором Владимиром Путиным вел президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Как было в случае с телефонным правом, так и в случае с мирными переговорами – России нужно не соглашение, а просто опять обмануть Запад, выиграть время, консолидировать свои силы и напасть на нас с новой силой. Возможно, на этот раз не только на Украину, но и на всех нас", – сказал президент Литвы.

По словам Науседы, Вильнюс в этом случае проводил "политику развеивания иллюзий".

Он также выразил недовольство тем, что в Евросоюзе медленно готовят 13-й пакет санкций против России.

"С санкциями мы продвигаемся очень медленно, иногда даже неоправданно медленно", – посетовал президент Литвы.

В то же время Науседа "крайне обеспокоен" тем, чтобы Соединенные Штаты сохранили свое внимание к ЕС, независимо от результатов выборов в ноябре 2024 года.

"Это нужно не Литве или Латвии, это то, что нужно всему ЕС. Мы не можем гарантировать этого сегодня, но нам не следует бояться каких-то апокалиптических сценариев того, что произойдет, если тот или иной человек выиграет выборы", – отметил он.

Ранее Макрон заявил, что Европа должна быть готова поддерживать Украину "сколько необходимо" для создания ситуации, когда Украина смогла бы вести с Москвой переговоры о мире, который будет постоянным и "с уважением к международному праву".

Президент Франции подчеркнул, что сценарий явной победы России в войне абсолютно неприемлем для Европы и в перспективе будет стоить слишком дорого, поэтому европейские столицы должны быть готовы поддерживать Украину независимо от того, какими будут дальнейшие действия США.

Президент Латвии недавно подчеркнул, что Украина является "первой линией обороны" для остальной Европы.

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