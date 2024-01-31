МЗС Литви розслідує "витік" інформації про кандидатури послів на тлі суперечки з президентом

Міністерство закордонних справ Литви почало розслідування можливого витоку інформації стосовно призначення послів на тлі суперечки голови відомства Габріелюса Ландсбергіса з президентом Гітанаусом Науседою щодо кандидатури посла у Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, Ландсбергіс сказав журналістам перед засіданням уряду 31 січня.

За словами голови литовського МЗС, розслідування відбудеться за дорученням Служби державної безпеки країни й має перевірити, яким чином з відомства поширюється захищена законом інформація про кандидатури послів.

"Важко сказати, чи дасть таке розслідування результати, але принаймні питання ставляться, і різні люди, які мали доступ до інформації, повинні пояснити, що вони з нею робили, хто ще був з нею ознайомлений", – додав Ландсбергіс.

Суперечка стосується кандидатур на посаду посла Литви в стратегічно важливій для неї державі – Польщі, призначення якого стало каменем спотикання для голови МЗС й президента Гітанаса Науседи.

Останній двічі відхиляв кандидатури, подані МЗС Литви, через нібито недостатню компетентність, а минулого місяця публічно назвав імена двох кандидатів, які брали участь у конкурсі і яких він назвав досвідченими дипломатами.

Кілька днів тому тертя між канцелярією литовського президента й МЗС посилилось через оголошення про відкликання посла Литви при НАТО. Тоді як у Науседи такий крок розкритикували, відомство Ландсбергіса заявило, що погоджувало кадрове рішення з канцелярією президента.

Нагадаємо, днями комісія з етики найвищих посадових осіб у Литві визначила порушенням придбання квитків до опери у Лондоні для президента Литви, першої леді і посла коштом дипломатичної місії.