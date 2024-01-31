МИД Литвы расследует "утечку" информации о кандидатурах послов на фоне спора с президентом

Министерство иностранных дел Литвы начало расследование возможной утечки информации о назначении послов на фоне спора главы ведомства Габриэлюса Ландсбергиса с президентом Гитанаусом Науседой по кандидатуре посла в Польше.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, Ландсбергис сказал журналистам перед заседанием правительства 31 января.

По словам главы литовского МИД, расследование состоится по поручению Службы государственной безопасности страны и должно проверить, каким образом из ведомства распространяется защищенная законом информация о кандидатурах послов.

"Трудно сказать, даст ли такое расследование результаты, но по крайней мере вопросы ставятся, и разные люди, которые имели доступ к информации, должны объяснить, что они с ней делали, кто еще был с ней ознакомлен", – добавил Ландсбергис.

Спор касается кандидатур на должность посла Литвы в стратегически важном для нее государстве – Польше, назначение которого стало камнем преткновения для главы МИД и президента Гитанаса Науседы.

Последний дважды отклонял кандидатуры, представленные МИД Литвы, из-за якобы недостаточной компетентности, а в прошлом месяце публично назвал имена двух участвовавших в конкурсе кандидатов, которых он назвал опытными дипломатами.

Несколько дней назад трения между канцелярией литовского президента и МИД усилились из-за объявления об отзыве посла Литвы при НАТО. Тогда как у Науседы такой шаг раскритиковали, ведомство Ландсбергиса заявило, что согласовывало кадровое решение с канцелярией президента.

Напомним, на днях комиссия по этике высших должностных лиц в Литве определила нарушением приобретение билетов в оперу в Лондоне для президента Литвы, первой леди и посла за счет дипломатической миссии.