Контррозвідка Німеччини визнала свого колишнього очільника правим екстремістом

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) визнало свого колишнього керівника Ганса-Георга Маасена праворадикальним екстремістом через антисемітські й антиіммігрантські погляди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Про статус Маасена стало відомо з відповіді BfV на запит його адвоката. 20-сторінкову відповідь колишній голова німецької контррозвідки, що нині плекає політичні амбіції, опублікував на своєму сайті.

У листі управління з питань захисту конституції ФРН цитує численні публічні висловлювання Маасена, які містять антисемітські погляди, принижують мігрантів й висловлюють сумнів у конституційному ладі в країні.

Оголошення людини праворадикальним екстремістом означає, що BfV здійснює за нею посилене спостереження. Крім того, їй може загрожувати звільнення з державної служби та втрата державної пенсії.

Водночас у Федеральному відомстві з охорони конституції Німеччини журналістам відмовились коментувати ситуацію "через захист особистих прав". Але про збір BfV інформації про Маасена ЗМІ повідомляли ще минулого року й пов'язували це з розслідуванням справи про спробу заколоту в Німеччині.

Ганс-Георг Маасен був президентом Федерального відомства із захисту конституції з 2012 по 2018 рік. Він був змушений піти у відставку через суперечливі заяви після ультраправих заворушень у Хемніці.

Наразі Маасен очолює правоконсервативний "Союз цінностей", який планує перетворити у нову політичну партію.

Про те, чи вдасться йому це зробити, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Проти України та з досвідом контррозвідки: як у Німеччині створюють нову антизахідну партію.