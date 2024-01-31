Контрразведка Германии признала своего бывшего главу правым экстремистом

Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) признало своего бывшего руководителя Ганса-Георга Маасена праворадикальным экстремистом из-за антисемитских и антииммигрантских взглядов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

О статусе Маасена стало известно из ответа BfV на запрос его адвоката. 20-страничный ответ бывший глава немецкой контрразведки, который сейчас лелеет политические амбиции, опубликовал на своем сайте.

В письме управление по вопросам защиты конституции ФРГ цитирует многочисленные публичные высказывания Маасена, которые содержат антисемитские взгляды, унижают мигрантов и высказывают сомнения в конституционном строе в стране.

Объявление человека праворадикальным экстремистом означает, что BfV осуществляет за ним усиленное наблюдение. Кроме того, ему может грозить увольнение с государственной службы и потеря государственной пенсии.

В то же время в Федеральном ведомстве по охране конституции Германии журналистам отказались комментировать ситуацию "из-за защиты личных прав". Но о сборе BfV информации о Маасене СМИ сообщали еще в прошлом году и связывали это с расследованием дела о попытке мятежа в Германии.

Ганс-Георг Маасен был президентом Федерального ведомства по защите конституции с 2012 по 2018 год. Он был вынужден уйти в отставку из-за противоречивых заявлений после ультраправых беспорядков в Хемнице.

Сейчас Маасен возглавляет правоконсервативный "Союз ценностей", который планирует превратить в новую политическую партию.

О том, удастся ли ему это сделать, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Против Украины и с опытом контрразведки: как в Германии создают новую антизападную партию.