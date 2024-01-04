Министр транспорта Латвии предлагает запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС

Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс предложил запретить импорт российского и белорусского зерна в Евросоюз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

В 2022 году товары российского и белорусского происхождения составили более половины объемов грузов латвийской госкомпании LDz. Хотя цифры на 2023 год пока не известны, руководство компании подтверждает, что продолжит перевозки.

Поскольку предприятие принадлежит латвийскому государству, то решение о его будущем принимает Министерство транспорта Латвии.

Новый министр транспорта Каспарс Бришкенс называет российское зерно "кровавым" и предлагает запретить его импорт в ЕС.

По его словам, Россия может использовать доходы от экспорта зерна для финансирования войны против Украины. Кроме того, российские власти могут экспортировать украденное с оккупированных территорий Украины зерно под видом российского.

Бришкенс уже поручил министерству подготовить анализ последствий введения запрета на импорт российского и белорусского зерна.

Министр также начал переговоры со своими эстонскими и литовскими коллегами на эту тему.

"Я считаю, что страны Балтии должны иметь общую позицию", – сказал Бришкенс, добавив, что попытается убедить правительство и другие страны ЕС запретить импорт российского и белорусского зерна в рамках следующего пакета санкций.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе инициировал обсуждение в ЕС запрета импорта в ЕС российской сельскохозяйственной продукции.

Президент Латвии поддержал идею ограничения импорта российского зерна в ЕС.