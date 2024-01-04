У Фінляндії зафіксували новий рекордний мороз цієї зими

У Фінляндії у четвер, 4 січня, був температурний рекорд цієї зими, мороз подолав позначку у -43,1 градуса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані фінського метеорологічного інституту.

Рекордний мороз зафіксували у місті Енонтекіє, що у Лапландії.

"В аеропорту Енонтекіє температура дещо знизилася порівняно з ранковими показниками, до -43,1 градуса за Цельсієм", – зазначили метеорологи.

Це вже втретє за день мороз б’є рекорди у Фінляндії. Раніше цього дня в Енонтекіє зафіксували температуру -42,5 градуса.

Крім того, мовник Yle повідомляв, що станом на ранок четверга температура в Енонтекіє становила -41,7 градуса.

Через сильні морози Фінляндія може встановити національний рекорд споживання електроенергії.

У сусідній Швеції через морози також суттєво зросли ціни на електроенергію. В окремих районах на півдні країни – колапс на дорогах через наслідки снігопаду.