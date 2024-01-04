В Финляндии зафиксировали новый рекордный мороз этой зимой

В Финляндии в четверг, 4 января, был температурный рекорд этой зимы, мороз преодолел отметку в -43,1 градуса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные финского метеорологического института.

Рекордный мороз зафиксировали в городе Энонтекие, что в Лапландии.

"В аэропорту Энонтекие температура несколько снизилась по сравнению с утренними показателями, до -43,1 градуса по Цельсию", – отметили метеорологи.

Это уже третий раз за день мороз бьет рекорды в Финляндии. Ранее в этот день в Энонтекие зафиксировали температуру -42,5 градуса.

Кроме того, вещатель Yle сообщал, что по состоянию на утро четверга температура в Энонтекие составляла -41,7 градуса.

Из-за сильных морозов Финляндия может установить национальный рекорд потребления электроэнергии.

В соседней Швеции из-за морозов также существенно выросли цены на электроэнергию. В отдельных районах на юге страны – коллапс на дорогах из-за последствий снегопада.