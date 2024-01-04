В Праге почтят жертв самого ужасного массового убийства в истории Чехии

Сотни людей в четверг прошли молчаливым шествием в столице Чехии, чтобы почтить память жертв самого ужасного массового убийства в стране, которое произошло две недели назад и унесло жизни 14 человек.

Об акции сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Марш начался у импровизированного мемориала перед главным зданием Карлова университета в Праге.

фото: novinky.cz

"Наше академическое сообщество было ранено, но не сломлено. Наше шествие по улицам Праги к философскому факультету будет символизировать наш путь к восстановлению", – сказала ректор Карлова университета Милена Краличкова.

Краличкова вместе с деканом философского факультета Евой Легечковой возглавили марш через Старый город Праги к месту, где произошла стрельба.

Студенты образовали живую цепь вокруг здания в символических объятиях, после чего зажгли огонь на площади. Колокола в близлежащих церквях били в течение 14 минут.

Руководство университета работало с полицией и Министерством образования над мерами по усилению безопасности.

Массовое убийство в здании Карлова университета 21 декабря – самый трагический случай в современной истории Чехии. В результате стрельбы погибли 14 человек.

Стрелком оказался 24-летний студент Давид Козак.