Шольца зустріли вигуками "злочинець" у постраждалому від повені регіоні Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер, 4 січня, відвідав регіони у федеральній землі Саксонія-Ангальт, які постраждали від повеней.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

У місті Зангерхаузен Шольца зустріла група з близько 10 осіб, які вигукували "злочинець" і "повертайся назад".

dpa

Tagesschau

Своєю чергою глава німецького уряду пообіцяв підтримку регіонам Німеччини, що постраждали від повеней, в тому числі для подальшого відновлення пошкоджень.

"Зрозуміло, що це можливо тільки разом, і це також має бути зроблено в дусі солідарності в Німеччині", – сказав він.

Канцлер зазначив, що був вражений солідарністю в боротьбі з повенями.

Шольца супроводжували міністерка навколишнього середовища Штеффі Лемке і прем'єр-міністр землі Саксонія-Ангальт Райнер Хазелофф.

Повені у Німеччині почалися ще з передноворічного тижня після затяжних дощів.

Напередодні повідомляли, що один з районів міста Ольденбург опинився на межі евакуації.

Серйозні підтоплення є також на півночі Франції, у районах, які перед тим серйозно постраждали у листопаді.

Франція та Німеччина активували Механізм цивільного захисту ЄС для надання допомоги мешканцям постраждалих регіонів.