Шольца встретили выкриками "преступник" в пострадавшем от наводнения регионе Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 4 января, посетил регионы в федеральной земле Саксония-Анхальт, которые пострадали от наводнений.

Об этом сообщает dpa, информирует "Европейская правда".

В городе Зангерхаузен Шольца встретила группа из около 10 человек, которые выкрикивали "преступник" и "возвращайся назад".

dpa

Tagesschau

В свою очередь глава немецкого правительства пообещал поддержку регионам Германии, пострадавшим от наводнений, в том числе для дальнейшего восстановления повреждений.

"Понятно, что это возможно только вместе, и это также должно быть сделано в духе солидарности в Германии", – сказал он.

Канцлер отметил, что был поражен солидарностью в борьбе с наводнениями.

Шольца сопровождали министр окружающей среды Штеффи Лемке и премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф.

Наводнения в Германии начались еще с предновогодней недели после затяжных дождей.

Накануне сообщалось, что один из районов города Ольденбург оказался на грани эвакуации.

Серьезные подтопления также есть на севере Франции, в районах, которые перед тем серьезно пострадали в ноябре.

Франция и Германия активировали Механизм гражданской защиты ЕС для оказания помощи жителям пострадавших регионов.