Две трети французов поддерживают отставку премьера

66% жителей Франции выступают за смену главы правительства Элизабет Борн, что является одним из крупнейших показателей за последние почти десять лет.

Об этом свидетельствует опрос фирмы Odoxa-Backbone Consulting по заказу издания Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Опрос свидетельствует, что Борн имеет преимущественно негативный имидж среди французов. Лишь 23% опрошенных считают ее "близкой к их проблемам", 28% – "сочувствующей", а 29% – "открытой к диалогу". Лишь 42% считают премьера Франции "компетентной", при этом 68% оценивают ее деятельность как "неудовлетворительную".

Как отмечает Le Figaro, количество сторонников отставки Борн сейчас больше, чем в разгар протестов против пенсионной реформы в 2023 году, и преобладает среди избирателей всех политических партий, кроме президентского "Возрождения", где за ее пребывание на посту высказался 91%.

Среди жителей Франции преобладает негативное отношение и к нескольким другим членам нынешнего правительства, в частности министру занятости Оливье Дюссопту, которого судят за кумовство, и новой главе Министерства здравоохранения Аньес Фирмен-Ле Бодо, в отношении которой ведется расследование из-за незадекларированных подарков.

На вопрос, кто может быть лучшим премьер-министром Франции среди членов нынешнего правительства, избиратели чаще всего упоминали министра образования Габриэля Атталя (36%) и министра экономики и финансов Бруно Ле Мэра (31%).

26% также одобрительно относятся к возможному премьерству главы МВД Жеральда Дарманена, несмотря на его непосредственную причастность к неоднозначной миграционной реформе.

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