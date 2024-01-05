Министр образования Литвы ожидает решения об отказе от российских школ в течение нескольких недель

Решение об отказе от школ с русским языком обучения в Литве могут принять в течение нескольких недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас, сообщает Delfi.

"Я надеюсь, что в течение нескольких недель мы получим предложение", – сказал он в интервью Žinių radijas.

По его словам, содержание школ с русским языком обучения обходится дорого, а их ученики больше подвержены пропаганде со стороны России.

"Если страна недружественная, вопрос в том, зачем мы это делаем. А дети становятся более уязвимыми, подверженными пропаганде и информации, распространяемой со стороны недружественной по отношению к Литве страны, это очевидно", – отметил Якштас.

Он добавил, что Вильнюс делает себе медвежью услугу, финансируя такие школы. При этом дети, которые учатся не на литовском языке, считает министр, труднее интегрируются при поступлении в вузы и на рынке труда.

"Вопрос в том, действительно ли они должны изучать на русском почти все предметы. Чтобы успешно интегрироваться в стране, очень важно владеть государственным языком", – сказал он.

Ранее Якштас заявил, что ищет законные способы отказаться от учебных заведений для русского национального меньшинства в стране.

Перед этим Департамент миграции Литвы сообщил, что обнаружил литовцев, которые связаны с лицами, включенными в санкционные списки Евросоюза.

В декабре литовское МВД заявило, что готовит предложения изменений в законодательство, которые позволили бы лишать литовского гражданства по соображениям нацбезопасности.