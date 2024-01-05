У Литві посилять процедури працевлаштування і видачі посвідок для іноземців

У Литві посилять процедури працевлаштування іноземців та видачі дозволів на тимчасове проживання.

Про це, як пише "Європейська правда", заявило Міністерство внутрішніх справ країни в п'ятницю, повідомляє LRT.

У відомстві зазначили, що останнім часом в Литві є тенденції до створення низки нових компаній, які не працюють, а виступають посередниками у видачі дозволів на тимчасове проживання іноземцям.

З метою запобігання нелегальній міграції новий порядок визначає обставини, за яких компанія займається фіктивною діяльністю або насправді не працює в Литві. Якщо такі обставини будуть виявлені, то такі компанії позбавлять права запрошувати іноземців на роботу протягом шести місяців.

"Зростання потоків трудової міграції створює серйозні виклики. Реагуючи на сучасні міграційні процеси у світі та зміну геополітичної ситуації в регіоні, ми повинні забезпечити, щоб імміграційними процедурами в нашій країні не зловживали", – заявила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

Крім того, якщо виявиться, що іноземця запросила компанія, що не може працевлаштовувати іноземців, його заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання або посвідки на тимчасове перебування не буде прийнято.

Відтепер перелік зовнішніх провайдерів послуг буде затверджувати міністр внутрішніх справ власним наказом. Раніше це робив Департамент міграції.

Останній повинен буде узгодити перелік зовнішніх надавачів послуг з Департаментом державної безпеки, поліцією та Державною прикордонною службою і подати його на затвердження міністру внутрішніх справ.

Наразі зовнішні провайдери послуг існують у 34 країнах.

Минулого року до Литви на роботу приїхали 50 тисячі іноземців, переважно з Білорусі, Узбекистану, України та Киргизстану, а кількість іноземців з Таджикистану, Казахстану та Азербайджану зростає.

Нагадаємо, нещодавно голова Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзінскайте заявила, що Вільнюс повинен більш жорстко регламентувати юридичне становище іноземців у країні.

Вона зазначила, що майже 20-30% працівників, які отримують тимчасову посвідку на проживання по роботі, використовують документ як прикриття.

А литовське МВС заявило, що готує пропозиції змін до законодавства, які дозволили б позбавляти литовського громадянства з міркувань нацбезпеки.