В Литве ужесточат процедуры трудоустройства и выдачи видов на жительство для иностранцев

В Литве ужесточат процедуры трудоустройства иностранцев и процедура выдачи разрешений на временное проживание.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявило Министерство внутренних дел страны в пятницу, сообщает LRT.

В ведомстве отметили, что в последнее время в Литве есть тенденции к созданию ряда новых компаний, которые не работают, а выступают посредниками в выдаче разрешений на временное проживание иностранцам.

С целью предотвращения нелегальной миграции новый порядок определяет обстоятельства, при которых компания занимается фиктивной деятельностью или на самом деле не работает в Литве. Если такие обстоятельства будут обнаружены, то такие компании лишат права приглашать иностранцев на работу в течение шести месяцев.

"Рост потоков трудовой миграции создает серьезные вызовы. Реагируя на современные миграционные процессы в мире и изменение геополитической ситуации в регионе, мы должны обеспечить, чтобы иммиграционными процедурами в нашей стране не злоупотребляли", – заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Кроме того, если окажется, что иностранца пригласила компания, которая не может трудоустраивать иностранцев, его заявление на получение вида на жительство или вида на жительство не будет принято.

Отныне перечень внешних провайдеров услуг будет утверждать министр внутренних дел собственным приказом. Ранее это делал Департамент миграции.

Последний должен будет согласовать перечень внешних поставщиков услуг с Департаментом государственной безопасности, полицией и Государственной пограничной службой и подать его на утверждение министру внутренних дел.

Сейчас внешние провайдеры услуг существуют в 34 странах.

В прошлом году в Литву на работу приехали 50 тысяч иностранцев, преимущественно из Беларуси, Узбекистана, Украины и Кыргызстана, а количество иностранцев из Таджикистана, Казахстана и Азербайджана растет.

Напомним, недавно глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте заявила, что Вильнюс должен более жестко регламентировать юридическое положение иностранцев в стране.

Она отметила, что почти 20-30% работников, которые получают временный вид на жительство по работе, используют документ как прикрытие.

А литовское МВД заявило, что готовит предложения изменений в законодательство, которые позволили бы лишать литовского гражданства по соображениям нацбезопасности.