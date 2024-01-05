В зоні повеней у Німеччині розгорнуть сили Бундесверу
П'ятниця, 5 січня 2024, 15:39
Ситуація з повенями у Німеччині залишається складною, особливо у федеральній землі Нижня Саксонія.
Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".
Крім того, за даними Міністерства навколишнього середовища, безперервні дощі знову загострили ситуацію з повенями в Північному Рейні-Вестфалії.
Напередодні речник міністерства повідомив, що за добу подекуди випало до 35 літрів на квадратний метр опадів.
У федеральній землі Саксонія-Ангальт готуються до розгортання військовослужбовці Бундесверу, щоб надавати допомогу постраждалим від повеней районам.
За словами речниці Бундесверу, очікується, що близько 200 солдатів прибудуть до міста Зангергаузен, щоб допомогти заповнити і розподілити близько 600 тисяч мішків з піском.
Початкова мета – стабілізувати ділянку дамби вздовж річки Хельме біля району Оберреблінген в Зангергаузені.
Повені у Німеччині почалися ще з передноворічного тижня після затяжних дощів.
Серйозні підтоплення є також на півночі Франції, у районах, які перед тим серйозно постраждали у листопаді.
Франція та Німеччина активували Механізм цивільного захисту ЄС для надання допомоги мешканцям постраждалих регіонів.