В зоні повеней у Німеччині розгорнуть сили Бундесверу

Ситуація з повенями у Німеччині залишається складною, особливо у федеральній землі Нижня Саксонія.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

Крім того, за даними Міністерства навколишнього середовища, безперервні дощі знову загострили ситуацію з повенями в Північному Рейні-Вестфалії.

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Напередодні речник міністерства повідомив, що за добу подекуди випало до 35 літрів на квадратний метр опадів.

У федеральній землі Саксонія-Ангальт готуються до розгортання військовослужбовці Бундесверу, щоб надавати допомогу постраждалим від повеней районам.

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За словами речниці Бундесверу, очікується, що близько 200 солдатів прибудуть до міста Зангергаузен, щоб допомогти заповнити і розподілити близько 600 тисяч мішків з піском.

Початкова мета – стабілізувати ділянку дамби вздовж річки Хельме біля району Оберреблінген в Зангергаузені.

Повені у Німеччині почалися ще з передноворічного тижня після затяжних дощів.

Серйозні підтоплення є також на півночі Франції, у районах, які перед тим серйозно постраждали у листопаді.

Франція та Німеччина активували Механізм цивільного захисту ЄС для надання допомоги мешканцям постраждалих регіонів.