В зоне наводнений в Германии развернут силы Бундесвера

Ситуация с наводнениями в Германии остается сложной, особенно в федеральной земле Нижняя Саксония.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Кроме того, по данным Министерства окружающей среды, непрерывные дожди снова обострили ситуацию с наводнениями в Северном Рейне-Вестфалии.

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Накануне представитель министерства сообщил, что за сутки местами выпало до 35 литров на квадратный метр осадков.

В федеральной земле Саксония-Анхальт готовятся к развертыванию военнослужащие Бундесвера, чтобы оказывать помощь пострадавшим от наводнений районам.

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По словам пресс-секретаря Бундесвера, ожидается, что около 200 солдат прибудут в город Зангергаузен, чтобы помочь заполнить и распределить около 600 тысяч мешков с песком.

Первоначальная цель – стабилизировать участок дамбы вдоль реки Хельме возле района Оберреблинген в Зангергаузене.

Наводнения в Германии начались еще с предновогодней недели после затяжных дождей.

Серьезные подтопления есть также на севере Франции, в районах, которые перед тем серьезно пострадали в ноябре.

Франция и Германия активировали Механизм гражданской защиты ЕС для оказания помощи жителям пострадавших регионов.