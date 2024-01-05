Партия премьера Испании возмущена избиением его чучела на новогодней демонстрации

Социалистическая рабочая партия премьер-министра Испании Педро Санчеса подала жалобу в генеральную прокуратуру страны из-за избиения пиньяты с изображением главы правительства во время новогодней демонстрации в Мадриде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

Протест, о котором идет речь, состоялся утром 1 января возле штаб-квартиры испанских социалистов. Его организовала молодежная ассоциация Revuelta, связанная с ультраправой партией Vox.

В заявлении в испанскую генпрокуратуру партия утверждает, что около 300 протестующих выкрикивали лозунги против их партии и правительства, "сопровождая их оскорблениями", несли "транспаранты с дискредитационными лозунгами", а некоторые из них выкрикивали "лозунги, связанные с режимом, существовавшим до принятия Конституции 1978 года".

📽 El PSOE denuncia ante la Fiscalía la piñata de Sánchez apaleada por manifestantes en Ferraz el pasado 31 de diciembre pic.twitter.com/JSFT5xf4Jc — Vozpópuli (@voz_populi) January 5, 2024

Партия также утверждает, что аналогичные протесты уже несколько месяцев делают невозможным нормальную работу штаб-квартиры партии, и утверждают, что к ним причастен лидер Vox Сантьяго Абаскаль, который в одном из интервью заявил, что когда-то "народ захочет повесить Педро Санчеса за ноги".

Социалисты требуют от прокуратуры Испании установить личности тех, кто участвовал в демонстрации, ответственных за изготовление пиньяты и тех, кто занимался ее избиением, "проверить факты и определить, имели ли они преступный характер, а также установить виновных".

Как напоминает El Mundo, подобная ситуация уже произошла в городе Кастельон в 2020 году, когда чучело лидера Vox подвесили вверх ногами и разрисовали красной краской, имитирующей пулевые ранения.

Тогда Абаскаль требовал для мужчины, чьи отпечатки пальцев обнаружили на чучеле, трех лет заключения за преступление на почве ненависти. Но прокурор по делу переквалифицировал преступление на угрозы и запросил 18 месяцев заключения.

Как известно, Санчес снова стал премьером Испании в середине ноября благодаря поддержке семи законодателей JxCat в обмен на спорное соглашение об амнистии для тех, кому грозит судебный процесс из-за неудачной попытки провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

Испанская правая оппозиция активно выступает против амнистии, регулярно собирая десятки тысяч людей.

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