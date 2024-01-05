В опозиції критикують ідею створення парламентського комітету щодо НАТО

Голова парламентського комітету з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність") розкритикувала пропозицію спікера Руслана Стефанчука створити окремий комітет Верховної ради з впровадження стандартів НАТО.

Про це депутатка написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Климпуш-Цинцадзе підкреслила, що законодавство не потрібно наближати до стандартів НАТО, бо вони стосуються "військової сумісності, калібрів снарядів, логістики, управління, процедур", тобто "реформи сектора оборони".

"Є демократичні принципи сумісності з цивілізованим світом, які, до речі, уряд відділив від РНП (Річної національної програми. – Ред.) і засунув під загальну парасольку євроінтеграції. Отут у нас купа роботи – посильте євроінтеграційний комітет замість намагання придумати, як не випустити мене за кордон для роботи з партнерами", – додала вона.

На думку депутатки, для ефективнішої роботи парламенту в питанні руху в НАТО потрібно створити окремий комітет з питань розвідки, а не підкомітет, як це існує зараз.

"НАТО – це відповідальність комітету з питань нацбезпеки та оборони і комітету з питань розвідки, якого нема", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" раніше заявив про наміри створити парламентський комітет, "який перебрав би на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО".

Нагадаємо, наприкінці листопада на засіданні Ради України-НАТО Україна представила адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування за вимогами Альянсу. Саме на її основі члени НАТО будуть оцінювати прогрес Києва щодо вступу.

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