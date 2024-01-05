В оппозиции критикуют идею создания парламентского комитета по вопросам НАТО

Глава парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность") подвергла критике предложение спикера Руслана Стефанчука создать отдельный комитет Верховной рады по внедрению стандартов НАТО.

Об этом депутат написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что законодательство не следует приближать к стандартам НАТО, поскольку они касаются "военной совместимости, калибров снарядов, логистики, управления, процедур", то есть "реформы сектора обороны".

"Есть демократические принципы совместимости с цивилизованным миром, которые, кстати, правительство отделило от ГНП (Годовой национальной программы. – Ред.) и задвинуло под общий зонтик евроинтеграции. Здесь у нас куча работы – усилите евроинтеграционный комитет вместо попытки придумать, как не выпустить меня за границу для работы с партнерами", – добавила она.

По мнению депутата, для более эффективной работы парламента по вопросу движения в НАТО нужно создать отдельный комитет по разведке, а не подкомитет, как это существует сейчас.

"НАТО – это ответственность комитета по вопросам нацбезопасности и обороны и комитета по вопросам разведки, которого нет", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью "Интерфакс-Украина" ранее заявил о намерениях создать парламентский комитет, "который бы взял на себя все функции приведения украинского законодательства к стандартам НАТО".

Напомним, в конце ноября на заседании Совета Украина-НАТО Украина представила адаптированную Годовую национальную программу по дальнейшему реформированию по требованиям Альянса. Именно на ее основе члены НАТО будут оценивать прогресс Киева по вступлению.

Больше читайте здесь: В НАТО без Венгрии: главное о плане реформ Украины, согласованном с Альянсом.