Білий дім укотре попередив, що часу на схвалення додаткового фінансування України все менше

Керівниця Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг під час зустрічі з журналістами в п’ятницю в різкій формі попередила, що часу, який Конгрес має для схвалення додаткової допомоги Україні, стрімко зменшується.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АР.

Янг пояснила, що адміністрація президента США все ще має повноваження на відправлення зброї Україні з американських складів, але не має коштів для його заміни, тому там ухвалили "дуже важке рішення" й відмовились від цього механізму.

Пентагон також має певні обмежені повноваження для допомоги Києву за відсутності нового фінансування Конгресу, але це, пояснила посадовиця Білого дому, "не дозволить відправляти великі транші обладнання в Україну".

Вона окремо наголосила на наслідках відсутності додаткової американської допомоги для України, окрім її військової спроможності – наприклад, здатності Києва платити державним службовцям, щоб український уряд міг надалі функціонувати в умовах російських обстрілів.

"Так, у Києва може бути трохи часу від інших донорів, щоб переконатися, що вони можуть утримати свої військові позиції, зберегти держслужбу, але що станеться в (Європейському. – Ред.) Союзі, в інших країнах-членах НАТО, якщо США припинять свою підтримку?" – сказала Янг.

"Я дуже стурбована тим, що йдеться не тільки про ресурси Сполучених Штатів, необхідні Києву, щоб зупинити Путіна. Також ідеться про те, який сигнал це посилає решті світу. І якими будуть їхні рішення, якщо вони побачать, що Сполучені Штати не беруть на себе відповідальність", – додала вона.

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього в 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.