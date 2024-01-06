NYT: США не зможуть довго постачати Україні ракети до Patriot

У Сполучених Штатах виникли проблеми з довготривалим постачанням Україні ракет до систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє New York Times з посиланням на представників Білого дому та Пентагону.

Офіційні особи адміністрації президента та Міноборони США попередили, що Вашингтон незабаром не зможе підтримувати батареї українських систем Patriot ракетами-перехоплювачами, вартість яких може становити від 2 до 4 мільйонів доларів за штуку.

Patriot призначені для протидії балістичним ракетам, і з того моменту, як перша батарея цих систем почала використовуватися в Україні, вони змінили хід битви за небо, зазначає видання.

З початку повномасштабної війни в лютому 2022 року Росія направила на українські міста понад 3800 безпілотників та 7400 ракет. Водночас, за словами військових ЗСУ, Україна стала полігоном для випробування цілої низки систем ППО.

Раніше в адміністрації президента Сполучених Штатів назвали посилення протиповітряної оборони (ППО) України пріоритетом у майбутніх пакетах військової допомоги, яку Вашингтон готовий надавати Києву.

Перед цим у Білому домі заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Водночас президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.