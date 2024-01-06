NYT: США не смогут долго поставлять Украине ракеты к Patriot

В Соединенных Штатах возникли проблемы с долговременной поставкой Украине ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителей Белого дома и Пентагона.

Официальные лица администрации президента и Минобороны США предупредили, что Вашингтон вскоре не сможет поддерживать батареи украинских систем Patriot ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составлять от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

Patriot предназначены для противодействия баллистическим ракетам, и с того момента, как первая батарея этих систем начала использоваться в Украине, они изменили ход битвы за небо, отмечает издание.

С начала полномасштабной войны в феврале 2022 года Россия направила на украинские города более 3800 беспилотников и 7400 ракет. В то же время, по словам военных ВСУ, Украина стала полигоном для испытания целого ряда систем ПВО.

Ранее в администрации президента Соединенных Штатов назвали усиление противовоздушной обороны (ПВО) Украины приоритетом в будущих пакетах военной помощи, которую Вашингтон готов предоставлять Киеву.

Перед этим в Белом доме заявили, что у них уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Вместе с тем, президент США Джо Байден, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, отметил необходимость для Конгресса как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Киева.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.