В немецком городе наводнение вынесло противотанковую мину времен Второй мировой войны

В немецком городе Лихтенфельс, что в федеральной земле Верхняя Франкония из-за наводнения на поверхность вынесло противотанковую мину времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

Мину обнаружил мужчина, который выгуливал собаку.

Как отмечает издание, старые противотанковые мины считаются особенно опасными, поскольку они не могут отличить тяжелую военную технику от гораздо более легких автомобилей.

Полиция оцепила территорию вокруг улицы, где была найдена мина.

Команда саперов из Нюрнберга обезвредила мину, необходимости эвакуировать соседние дома не было.

Наводнения в Германии начались еще с предновогодней недели после затяжных дождей.

Серьезные подтопления есть также на севере Франции, в районах, которые перед тем серьезно пострадали в ноябре.

Франция и Германия активировали Механизм гражданской защиты ЕС для оказания помощи жителям пострадавших регионов.