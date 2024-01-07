Повені в Німеччині: рівень води в річках поступово знижується

Рівень Рейну та інших річок на південному заході Німеччини, який потерпає від сильних повеней, знизився напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

В інших частинах країни також повідомляють про покращення ситуації з повенями.

Датчики на Рейні в південно-західному місті Майнц показали максимальну висоту 5,21 метра у п'ятницю ввечері. У Кобленці, де річка Мозель впадає в Рейн, у другій половині дня був зареєстрований більш ніж дворічний максимум – 6,64 метра.

Thomas Frey/dpa

Roberto Pfeil/dpa

У Трірі очікувалося, що в неділю вранці рівень води опуститься нижче 6,00 метрів.

За даними регіонального центру прогнозування повеней, рівень води у річці Мозель та її притоках знижується.

"У найближчі кілька днів значних опадів не прогнозується, тому рівень води продовжить падати протягом вихідних і протягом наступного тижня", – повідомили в центрі.

Вода також відступає у центральній німецькій землі Саксонія-Ангальт. У районі Зангерхаузена війська були розгорнуті вночі, щоб обкласти мішками з піском дамбу на річці Хельме.

Повені у Німеччині почалися ще з передноворічного тижня після затяжних дощів.

Серйозні підтоплення є також на півночі Франції, у районах, які перед тим серйозно постраждали у листопаді.

Франція та Німеччина активували Механізм цивільного захисту ЄС для надання допомоги мешканцям постраждалих регіонів.