Повені в Німеччині: рівень води в річках поступово знижується
Неділя, 7 січня 2024, 13:27
Рівень Рейну та інших річок на південному заході Німеччини, який потерпає від сильних повеней, знизився напередодні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.
В інших частинах країни також повідомляють про покращення ситуації з повенями.
Датчики на Рейні в південно-західному місті Майнц показали максимальну висоту 5,21 метра у п'ятницю ввечері. У Кобленці, де річка Мозель впадає в Рейн, у другій половині дня був зареєстрований більш ніж дворічний максимум – 6,64 метра.
У Трірі очікувалося, що в неділю вранці рівень води опуститься нижче 6,00 метрів.
За даними регіонального центру прогнозування повеней, рівень води у річці Мозель та її притоках знижується.
"У найближчі кілька днів значних опадів не прогнозується, тому рівень води продовжить падати протягом вихідних і протягом наступного тижня", – повідомили в центрі.
Вода також відступає у центральній німецькій землі Саксонія-Ангальт. У районі Зангерхаузена війська були розгорнуті вночі, щоб обкласти мішками з піском дамбу на річці Хельме.
Повені у Німеччині почалися ще з передноворічного тижня після затяжних дощів.
Серйозні підтоплення є також на півночі Франції, у районах, які перед тим серйозно постраждали у листопаді.
Франція та Німеччина активували Механізм цивільного захисту ЄС для надання допомоги мешканцям постраждалих регіонів.