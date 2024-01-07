Наводнения в Германии: уровень воды в реках постепенно снижается
Воскресенье, 7 января 2024, 13:27
Уровень Рейна и других рек на юго-западе Германии, который страдает от сильных наводнений, снизился накануне.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
В других частях страны также сообщают об улучшении ситуации с наводнениями.
Датчики на Рейне в юго-западном городе Майнц показали максимальную высоту 5,21 метра в пятницу вечером. В Кобленце, где река Мозель впадает в Рейн, во второй половине дня был зарегистрирован более чем двухлетний максимум – 6,64 метра.
В Трире ожидалось, что в воскресенье утром уровень воды опустится ниже 6,00 метров.
По данным регионального центра прогнозирования наводнений, уровень воды в реке Мозель и ее притоках снижается.
"В ближайшие несколько дней значительных осадков не прогнозируется, поэтому уровень воды продолжит падать в течение выходных и в течение следующей недели", – сообщили в центре.
Вода также отступает в центральной немецкой земле Саксония-Анхальт. В районе Зангерхаузена войска были развернуты ночью, чтобы обложить мешками с песком дамбу на реке Хельме.
Наводнения в Германии начались еще с предновогодней недели после затяжных дождей.
Серьезные подтопления есть также на севере Франции, в районах, которые перед тем серьезно пострадали в ноябре.
Франция и Германия активировали Механизм гражданской защиты ЕС для оказания помощи жителям пострадавших регионов.