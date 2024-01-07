Наводнения в Германии: уровень воды в реках постепенно снижается

Уровень Рейна и других рек на юго-западе Германии, который страдает от сильных наводнений, снизился накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В других частях страны также сообщают об улучшении ситуации с наводнениями.

Датчики на Рейне в юго-западном городе Майнц показали максимальную высоту 5,21 метра в пятницу вечером. В Кобленце, где река Мозель впадает в Рейн, во второй половине дня был зарегистрирован более чем двухлетний максимум – 6,64 метра.

Roberto Pfeil/dpa

Thomas Frey/dpa

В Трире ожидалось, что в воскресенье утром уровень воды опустится ниже 6,00 метров.

По данным регионального центра прогнозирования наводнений, уровень воды в реке Мозель и ее притоках снижается.

"В ближайшие несколько дней значительных осадков не прогнозируется, поэтому уровень воды продолжит падать в течение выходных и в течение следующей недели", – сообщили в центре.

Вода также отступает в центральной немецкой земле Саксония-Анхальт. В районе Зангерхаузена войска были развернуты ночью, чтобы обложить мешками с песком дамбу на реке Хельме.

Наводнения в Германии начались еще с предновогодней недели после затяжных дождей.

Серьезные подтопления есть также на севере Франции, в районах, которые перед тем серьезно пострадали в ноябре.

Франция и Германия активировали Механизм гражданской защиты ЕС для оказания помощи жителям пострадавших регионов.