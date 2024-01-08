Болгарія, Румунія і Туреччина закликали інші країни приєднатися до розмінування Чорного моря

Болгарія, Румунія і Туреччина запросили інші країни приєднатися до ініціативи з очищення Чорного моря від мін і забезпечення безпеки морських шляхів.

Про це повідомили Euractiv Bulgaria в Міністерстві оборони Болгарії.

Ініціатива залишається відкритою для спільних дій і участі протимінних сил і засобів інших країн-членів НАТО за межами Чорноморського регіону.

"Наразі протимінні кораблі трьох чорноморських держав-членів НАТО – Болгарії, Румунії та Туреччини – братимуть участь у протимінній військово-морській групі в Чорному морі", – повідомили Euractiv в міністерстві.

Уряд Болгарії наголошує, що діяльність групи не буде спрямована проти будь-якої іншої країни, а операція з розмінування Чорного моря, як очікується, допоможе поліпшити взаємодію і добросусідські відносини між учасниками.

Підписання Меморандуму про взаєморозуміння між урядами Болгарії, Румунії і Туреччини має відбутися в Стамбулі в четвер, після чого розпочнеться процес оперативного планування, спрямований на розробку детальних документів та інструкцій щодо дій групи. Цей процес може зайняти до декількох місяців.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. У жовтні вперше стало відомо, що ці три країни обговорюють створення спільних сил для очищення Чорного моря від мін.

Ці мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з часу, коли президент РФ Владімір Путін віддав наказ про вторгнення в Україну в лютому 2022 року.