Болгария, Румыния и Турция призвали другие страны присоединиться к разминированию Черного моря

Болгария, Румыния и Турция пригласили другие страны присоединиться к инициативе по очистке Черного моря от мин и обеспечению безопасности морских путей.

Об этом сообщили Euractiv Bulgaria в Министерстве обороны Болгарии.

Инициатива остается открытой для совместных действий и участия противоминных сил и средств других стран-членов НАТО за пределами Черноморского региона.

"Пока противоминные корабли трех черноморских государств-членов НАТО – Болгарии, Румынии и Турции – будут участвовать в противоминной военно-морской группе в Черном море", – сообщили Euractiv в министерстве.

Правительство Болгарии подчеркивает, что деятельность группы не будет направлена против какой-либо другой страны, а операция по разминированию Черного моря, как ожидается, поможет улучшить взаимодействие и добрососедские отношения между участниками.

Подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами Болгарии, Румынии и Турции должно состояться в Стамбуле в четверг, после чего начнется процесс оперативного планирования, направленный на разработку детальных документов и инструкций по действиям группы. Этот процесс может занять до нескольких месяцев.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах. В октябре впервые стало известно, что эти три страны обсуждают создание совместных сил для очистки Черного моря от мин.

Эти минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первым крупным совместным действием черноморских союзников, с тех пор как президент РФ Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года.