Французские СМИ спекулируют, что премьера Франции скоро могут отправить в отставку

На фоне падения рейтинга правительства Франции из-за непопулярных реформ французские СМИ обсуждают возможность отставки премьер-министра Элизабет Борн уже в понедельник, 8 января.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации RFI.

В политической системе Франции президент определяет общий курс, тогда как премьер-министр отвечает за повседневное управление правительством. Это означает, что главы правительства часто принимают на себя ответственность за политические провалы.

За 20 месяцев на посту премьер-министра 62-летняя Элизабет Борн – вторая женщина-глава правительства Франции – протолкнула ключевые реформы в сфере пенсионного обеспечения и иммиграции, приняв около 30 новых законов.

В то же время из-за их непопулярности и общего недовольства общественностью фигурой Борн Макрон в последние дни консультировался со своим окружением, в частности министром финансов Бруно Ле Мером и экс-премьером Эдуардом Филиппом относительно возможных кадровых решений.

Один из советников президента Франции заявил местным СМИ, что тот "финализирует свой выбор" и что "все сдвинется с места в начале недели, вероятно, с назначением нового премьер-министра в понедельник".

Среди вероятных преемников Борн французские медиа называют разных кандидатов. Это может быть министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, близкий к Макрону бывший министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди или министр образования Габриэль Атталь.

Не исключен, однако, и вариант, при котором Макрон воздержится от смены главы правительства.

Французские СМИ отдельно сообщили в понедельник, что премьер-министр Франции имела разговор с президентом в Елисейском дворце в обед, что может свидетельствовать о намерениях Макрона назначить ее преемника.

Напомним, 66% жителей Франции выступают за смену главы правительства Элизабет Борн, что является одним из крупнейших показателей за последние почти десять лет.