Правительство Швеции представило новую стратегию противодействия терроризму и экстремизму

Правительство Швеции представило обновленную стратегию противодействия терроризму и экстремизму.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Это первое обновление государственной стратегии в этой сфере с 2015 года.

"Всем известно, что у нас многокомпонентная, сложная и частично новая ситуация с безопасностью в стране", – отметил на презентации премьер-министр Ульф Кристерссон.

Ключевыми словами в ней определили "предотвратить-отвернуть-защитить-управлять". По сравнению с предыдущей, изменились последние два слова.

"Все мы понимаем, что львиная доля такой стратегии – это предотвращение таких событий. Но также четко понятно, что мы должны быть готовы реагировать, если что-то все же произошло", – отметил министр юстиции Гуннар Стрёммер.

На практике речь идет об углубленном взаимодействии служб чрезвычайных ситуаций, полиции и медиков для подготовки к потенциальным ситуациям и реагированию на них.

Новой чертой в документе является то, что терроризм и насильственный экстремизм объединили "под одним зонтиком". Ранее в Швеции для этого было две отдельные стратегии.

Как известно, в течение 2023 года в мусульманском мире возросла неприязнь к Швеции после серии акций с публичным сожжением Корана, которые начал скандальный датско-шведский активист, а впоследствии подхватили другие лица и организации.

На этом фоне еще до эскалации на Ближнем Востоке Швеция усилила пограничный контроль и внутренние проверки, а также повысила уровень террористической угрозы.

Во время последнего исламистского теракта в Брюсселе погибли двое шведских болельщиков, и считают, что нападавший умышленно выбрал их целью.