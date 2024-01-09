У Литві поліція не буде розслідувати стрілянину в підлітка за позицію щодо війни в Україні

У Литві поліція Вільнюського району вирішила не розпочинати досудове розслідування інциденту, коли двоє підлітків зі школи для російськомовної меншини стріляли в однокласника з пневматичної зброї через його політичні погляди.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У поліції зазначили, що розслідування не починатимуть, оскільки причетні до стрілянини ще не досягли 16-річного віку.

Згідно із законом, за порушення громадського порядку в Литві можуть бути покарані лише особи, яким виповнилося 16 років.

"Було прийнято рішення не відкривати досудове розслідування, і зараз офіцери розглядають питання про притягнення батьків до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків", – повідомила речниця поліції.

Вона додала, що рішення було ухвалено минулого тижня.

Перед Різдвом стало відомо, що двоє підлітків, які навчаються у вільнюській школі для російської меншини, під час прогулянки вистрілили з пневматичної зброї у свого друга. Мати потерпілого російська журналістка Ірина Новак стверджує, що на її сина напали через те, що він виступає проти війни РФ проти України.

За її словами, її сина назвали "бандерівцем", а також під час інциденту лунав гімн приватної російської військової компанії "Вагнера".

Після стрілянини міністр освіти Литви Гінтаутас Якштас заявив, що шукає законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини в країні.

Якштас розраховує, що рішення можуть ухвалити протягом кількох тижнів.