В Литве полиция не будет расследовать выстрелы в подростка за позицию о войне в Украине

В Литве полиция Вильнюсского района решила не начинать досудебное расследование инцидента, когда двое подростков из школы для русскоязычного меньшинства стреляли в одноклассника из-за того, что он не поддерживает войну России против Украины.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В полиции отметили, что расследование не будут начинать, поскольку причастные к стрельбе еще не достигли 16-летнего возраста.

По закону, за нарушение общественного порядка в Литве могут быть наказаны только лица, которым исполнилось 16 лет.

"Было принято решение не открывать досудебное расследование, и сейчас офицеры рассматривают вопрос о привлечении родителей к ответственности за невыполнение родительских обязанностей", – сообщила пресс-секретарь полиции.

Она добавила, что решение было принято на прошлой неделе.

Перед Рождеством стало известно, что двое подростков, которые учатся в вильнюсской школе для русского меньшинства, во время прогулки выстрелили из пневматического оружия в своего одноклассника.

Сначала дети поели в пиццерии, а потом пошли в лес. Подростки сначала стреляли по пустым бутылкам, а потом выстрелили в 14-летнего парня.

Мать пострадавшего российская журналистка Ирина Новак утверждает, что на ее сына напали из-за того, что он выступает против войны РФ против Украины.

По ее словам, ее сына назвали "бандеровцем", а также во время инцидента звучал гимн частной российской военной компании "Вагнер".

После стрельбы министр образования Литвы Гинтаутас Якштас заявил, что ищет законные способы отказаться от учебных заведений для русского национального меньшинства в стране.

Якштас рассчитывает, что решение могут принять в течение нескольких недель.

Однако не все в литовском правительстве согласны с тем, что школы для русского меньшинства следует закрыть.