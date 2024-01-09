В Іспанії думають над повним відновленням маскового режиму

Уряд Іспанії запропонував відновити носіння масок на загальнонаціональному рівні у лікарнях і поліклініках через сплеск грипу і COVID по всій Європі.

Про це повідомило агентство Reuters, інформує "Європейська правда".

Минулого тижня кілька іспанських регіонів оголосили про відновлення правил, які роблять обов’язковим використання захисних масок.

У понеділок іспанський уряд запропонував поширити цю вимогу на всю країну, але регіональні лідери, відповідальні за охорону здоров'я, поки що відхилили цю пропозицію.

Очікується, що остаточне рішення буде ухвалено в середу.

"Ми знаємо, що єдине, що обмежить епідемії та захистить вразливі групи населення – це маска. Це захід, базується на здоровому глузді, науково обґрунтований і широко прийнятий громадськістю", – сказала міністерка охорони здоров'я Моніка Гарсія.

За словами Гарсії, уряд також запропонував дозволити людям самостійно діагностувати легкі випадки захворювання і брати три дні вихідних на роботі без довідки від лікаря.

Іспанія була однією з останніх європейських країн, яка скасувала вимоги щодо носіння масок після пандемії COVID-19: люди повинні були носити їх у громадському транспорті до лютого 2023 року, а в медичних центрах та аптеках – до липня.

Через поширення респіраторних захворювань Європейський центр з профілактики та контролю захворювань рекомендував залишатися вдома у разі нездужання, а також розглянути можливість носіння масок у натовпі або в медичних установах.

У повідомленні центру йдеться, що європейці повинні дотримуватися національних рекомендацій щодо вакцинації вразливих груп населення.