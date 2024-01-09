В Испании думают над полным восстановлением масочного режима
Правительство Испании предложило возобновить ношение масок на общенациональном уровне в больницах и поликлиниках из-за всплеска гриппа и COVID по всей Европе.
Об этом сообщило агентство Reuters, информирует "Европейская правда".
На прошлой неделе несколько испанских регионов объявили о возобновлении правил, которые делают обязательным использование защитных масок.
В понедельник испанское правительство предложило распространить это требование на всю страну, но региональные лидеры, ответственные за политику здравоохранения, пока отклонили это предложение.
Ожидается, что окончательное решение будет принято в среду.
"Мы знаем, что единственное, что ограничит эпидемии и защитит уязвимые группы населения – это маска. Это мера, основанная на здравом смысле, научно обоснованная и широко принятая общественностью", – сказала министр здравоохранения Моника Гарсия.
По словам Гарсии, правительство также предложило разрешить людям самостоятельно диагностировать легкие случаи заболевания и брать три дня выходных на работе без справки от врача.
Испания была одной из последних европейских стран, которая отменила требования по ношению масок после пандемии COVID-19: люди должны были носить их в общественном транспорте до февраля 2023 года, а в медицинских центрах и аптеках – до июля.
Из-за распространения респираторных заболеваний Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний рекомендовал оставаться дома в случае недомогания, а также рассмотреть возможность ношения масок в толпе или в медицинских учреждениях.
В сообщении центра говорится, что европейцы должны придерживаться национальных рекомендаций по вакцинации уязвимых групп населения.