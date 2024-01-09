Министр экономики Латвии поддержал идею запрета на импорт зерна из России в ЕС

Министр экономики Латвии Виктор Валайнис поддержал установление запрета на импорт зерна из России на уровне Европейского Союза, чтобы санкции против страны-агрессора работали эффективнее.

Его заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что все санкции, в частности национальные, должны быть максимально эффективными.

По мнению Валайниса, необходимо продолжать работу, начатую правительством, министрами земледелия и транспорта, чтобы поднять эти вопросы на европейском уровне.

"Если мы хотим добиться эффективного результата, нужно добиться введения таких санкций по всему ЕС", – сказал политик.

На прошлой неделе министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс предложил запретить импорт российского и белорусского зерна в Евросоюз.

Кроме того, министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе инициировал обсуждение в ЕС запрета импорта в ЕС российской сельскохозяйственной продукции.

Президент Латвии поддержал идею ограничения импорта российского зерна в ЕС.