Министр экономики Латвии поддержал идею запрета на импорт зерна из России в ЕС
Министр экономики Латвии Виктор Валайнис поддержал установление запрета на импорт зерна из России на уровне Европейского Союза, чтобы санкции против страны-агрессора работали эффективнее.
Его заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".
Министр подчеркнул, что все санкции, в частности национальные, должны быть максимально эффективными.
По мнению Валайниса, необходимо продолжать работу, начатую правительством, министрами земледелия и транспорта, чтобы поднять эти вопросы на европейском уровне.
"Если мы хотим добиться эффективного результата, нужно добиться введения таких санкций по всему ЕС", – сказал политик.
На прошлой неделе министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс предложил запретить импорт российского и белорусского зерна в Евросоюз.
Кроме того, министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе инициировал обсуждение в ЕС запрета импорта в ЕС российской сельскохозяйственной продукции.
Президент Латвии поддержал идею ограничения импорта российского зерна в ЕС.