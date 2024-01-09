Прем’єр Фінляндії прогнозує, що кордон з Росією залишиться закритим

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що заходи із закриття КПП на східному кордоні країни з Росією мають бути продовжені.

Про це він сказав в інтерв’ю Yle, повідомляє "Європейська правда".

Фінський уряд повинен прийняти рішення щодо роботи пунктів пропуску на кордоні з Росією в найближчі кілька днів, оскільки поточне повне закриття КПП закінчується в неділю.

"На основі інформації, яку я маю зараз, з боку Росії нічого не змінилося. Я вважаю, що оцінка загрози є такою самою. Це свідчить про те, що необхідні подальші дії", – сказав Орпо.

За словами Орпо, Фінляндія не відкриє кордон, якщо будуть явні ознаки або загроза того, що Росія негайно продовжить свою поведінку з гібридного тиску мігрантами.

Він зазначив, що для прийняття рішення буде проведена ретельна офіційна оцінка. Наразі оцінка безпеки оновлюється.

За словами прем’єра, найголовніше, щоб кордон залишався мирним, і щоб не виникла неконтрольована ситуація.

Він зазначив, що уряд продовжуватиме шукати стійке рішення для врегулювання ситуації на кордоні.

Орпо додав, що під час ухвалення рішення на одній шальці терезів перебуває кордон і національна безпека, а на іншій – становище росіян, які проживають у Фінляндії.

"Уряд дійшов до висновку, що безпека кордонів є для нас критичним питанням", – резюмував Орпо.

Раніше повідомляли, що уряд Фінляндії працює над правовою основою, яка дозволить йому продовжити рішення про закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією після 15 січня, коли спливає термін дії відповідного тимчасового заходу.

Фінляндія з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією у зв’язку з тим, що РФ почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку.

14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон ще на місяць.

Прем'єр Фінляндії заявив, що Гельсінкі доведеться шукати постійне рішення у зв'язку зі ситуацією.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".