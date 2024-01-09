Премьер Финляндии прогнозирует, что граница с Россией останется закрытой

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что меры по закрытию КПП на восточной границе страны с Россией должны быть продолжены.

Об этом он сказал в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".

Финское правительство должно принять решение относительно работы пунктов пропуска на границе с Россией в ближайшие несколько дней, поскольку текущее полное закрытие КПП заканчивается в воскресенье.

"На основе информации, которую я имею сейчас, со стороны России ничего не изменилось. Я считаю, что оценка угрозы является такой же. Это свидетельствует о том, что необходимы дальнейшие действия", – сказал Орпо.

По словам Орпо, Финляндия не откроет границу, если будут явные признаки или угроза того, что Россия немедленно продолжит свое поведение с гибридным давлением мигрантами.

Он отметил, что для принятия решения будет проведена тщательная официальная оценка. Сейчас оценка безопасности обновляется.

По словам премьера, самое главное, чтобы граница оставалась мирной и чтобы не возникла неконтролируемая ситуация.

Он отметил, что правительство будет продолжать искать устойчивое решение для урегулирования ситуации на границе.

Орпо отметил, что при принятии решения на одной чаше весов находится граница и национальная безопасность, а на другой – например, положение русских, проживающих в Финляндии.

"Правительство пришло к выводу, что безопасность границ является для нас критическим вопросом", – резюмировал Орпо.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии работает над правовой основой, которая позволит ему продлить решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией после 15 января, когда истекает срок действия соответствующей временной меры.

Финляндия с 30 ноября закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала способствовать прибытию на финскую границу искателей убежища.

14 декабря финское правительство решило открыть два пограничных пункта на восточной границе. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу еще на месяц.

Премьер Финляндии заявил, что Хельсинки придется искать постоянное решение в связи с ситуацией.

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