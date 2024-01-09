У Європарламенті хочуть позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС

Правоцентристський депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голову в Раді Європейського Союзу відповідно до статті 7 Договору про ЄС.

Про це Сарвамаа повідомив у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Євродепутат підкреслив, що проти Угорщини жодного разу не порушували процедури відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС.

Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу – повагу до людської гідності, свободи, демократії, рівності та верховенства права.

"Механізм ухвалення рішень ЄС просто застряг через Віктора Орбана. Єдиний спосіб змусити його працювати – позбавити Орбана права голосу в Раді", – вважає Сарвамаа.

У тексті петиції наголошується, що Угорщину неодноразово критикували за підрив верховенства права, а "після дій Угорщини, спрямованих на зрив процесу ухвалення рішень державами-членами ЄС на грудневому засіданні Європейської ради, ми вважаємо, що настав час для Європейського парламенту вжити заходів".

Збір підписів під петицією триватиме до п’ятниці, після чого її передадуть голові Європарламенту Роберті Метсолі.

Петиція з'явилась після того, як голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що достроково залишить свою посаду, щоб балотуватися в Європарламент. Це може посилити роль Орбана в ЄС: він тимчасово головуватиме в Єврораді в разі, якщо лідери Євросоюзу не знайдуть заміну Мішелю.

Водночас дипломатичні джерела порталу EUobserver вважають, що така ініціатива не знайде підтримки в Раді Євросоюзу. Одне з них вважає, що рішення може підірвати "всю структуру ротаційного головування в ЄС".

"Не варто переоцінювати вплив головування на політику ЄС. Вони (Угорщина. – Ред.) не можуть робити все, що їм заманеться, більші держави-члени їх посунуть, якщо вони будуть погано поводитися", – додав інший співрозмовник EUobserver.

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