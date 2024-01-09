В Европарламенте хотят лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС

Правоцентристский депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права председателя в Совете Европейского Союза в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС.

Об этом Сарвамаа сообщил в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Евродепутат подчеркнул, что против Венгрии ни разу не нарушали процедуры в соответствии с частью 2 статьи 7 Договора о ЕС.

Она предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза – уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства и верховенства права.

"Механизм принятия решений ЕС просто застрял из-за Виктора Орбана. Единственный способ заставить его работать – лишить Орбана права голоса в Совете", – считает Сарвамаа.

В тексте петиции отмечается, что Венгрию неоднократно критиковали за подрыв верховенства права, а "после действий Венгрии, направленных на срыв процесса принятия решений государствами-членами ЕС на декабрьском заседании Европейского совета, мы считаем, что пришло время для Европейского парламента принять меры".

Сбор подписей под петицией продлится до пятницы, после чего ее передадут председателю Европарламента Роберте Метсоли.

Петиция появилась после того, как председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что досрочно покинет свой пост, чтобы баллотироваться в Европарламент. Это может усилить роль Орбана в ЕС: он временно будет председательствовать в Евросовете в случае, если лидеры Евросоюза не найдут замену Мишелю.

В то же время дипломатические источники портала EUobserver считают, что такая инициатива не найдет поддержки в Совете Евросоюза. Один из них считает, что решение может подорвать "всю структуру ротационного председательства в ЕС".

"Не стоит переоценивать влияние председательства на политику ЕС. Они (Венгрия. – Ред.) не могут делать все, что им заблагорассудится, более крупные государства-члены их подвинут, если они будут плохо себя вести", – добавил другой собеседник EUobserver.

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