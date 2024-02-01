Україна й Німеччина провели чергову дводенну консультацію про "гарантії безпеки"
Делегації України та Німеччини провели дводенний раунд переговорів щодо укладання домовленості про безпекові зобов’язання відповідно до рамкової угоди "Групи семи" на Вільнюському саміті НАТО.
Про це, як пише "Європейська правда", 1 лютого повідомив Офіс президента.
Українська делегація, яку очолив заступник керівника ОП Ігор Жовква, обговорила з представниками ФРН "формулювання ключових положень угоди, термінологію та юридичні формальності".
"Представники України та Німеччини домовилися про графік подальшої комунікації між переговорними групами на найближчий час", – додали в Офісі президента.
Раніше цього місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц натякнув на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною. Після цього відбувся інший дводеннйи раунд переговорів між Києвом і Берліном.
Як відомо, більшість двосторонніх угод між Україною і партнерами, які приєдналися до рамкової декларації G7, ще на етапі переговорів. У середині січня підписали першу фіналізовану угоду – між Україною та Сполученим Королівством – під час візиту до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака.
"Європейська правда" детально розповідає про значення цього документа у статті Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога.