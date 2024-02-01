Украина и Германия провели очередную двухдневную консультацию о "гарантиях безопасности"
Делегации Украины и Германии провели двухдневный раунд переговоров по заключению договоренности о безопасности обязательства в соответствии с рамочным соглашением "Группы семи" на Вильнюсском саммите НАТО.
Об этом, как пишет "Европейская правда", 1 февраля сообщил Офис президента.
Украинская делегация, которую возглавил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, обсудила с представителями ФРГ "формулировку ключевых положений соглашения, терминологию и юридические формальности".
"Представители Украины и Германии договорились о графике дальнейшей коммуникации между переговорными группами на ближайшее время", – добавили в Офисе президента.
Ранее в этом месяце канцлер Германии Олаф Шольц намекнул на то, что вскоре можно будет объявить о заключении соглашения о "гарантиях безопасности" с Украиной. После этого состоялся другой двухдневный раунд переговоров между Киевом и Берлином.
Как известно, большинство двусторонних соглашений между Украиной и партнерами, которые присоединились к рамочной декларации G7, еще на этапе переговоров. В середине января подписали первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Великобритании Риши Сунака.
"Европейская правда" подробно рассказывает о значении этого документа в статье Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.