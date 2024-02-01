Парламент Греції 15 лютого голосуватиме за одностатеві шлюби

У Греції урядовий законопроєкт про одностатеві шлюби внесуть до парламенту, голосування очікується 15 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Довгоочікуваний урядовий законопроєкт про легалізацію одностатевих шлюбів, як очікується, буде внесений до парламенту в четвер, заявив спікер парламенту Костас Тасулас.

Законопроєкт буде винесено на розгляд профільного парламентського комітету 5 лютого, а 7 лютого відповідні органи будуть запрошені до комітету, щоб прокоментувати його.

Друге читання законопроєкту відбудеться 12 лютого, а на пленарне засідання парламенту він буде винесений 14 і 15 лютого.

Для ухвалення законопроєкту, який може змінюватися протягом тривалого періоду дебатів, необхідно щонайменше 75 голосів.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс раніше підтвердив наміри влади легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей. Опитування громадської думки раніше показало, що майже 55% греків підтримують цю ініціативу.

Як і більшість країн Європейського Союзу, Греція визнає цивільні партнерства – відповідне рішення ухвалили ще у 2015 році, коли при владі була ліва партія СІРІЗА.

За Міцотакіса уряд Греції скасував заборону на донорство крові для гомосексуальних чоловіків і припинив практику так званих "операцій з нормалізації статі" в інтерсекс-дітей.