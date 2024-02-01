Парламент Греции 15 февраля будет голосовать за однополые браки

В Греции правительственный законопроект об однополых браках внесут в парламент, голосование ожидается 15 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Долгожданный правительственный законопроект о легализации однополых браков, как ожидается, будет внесен в парламент в четверг, заявил спикер парламента Костас Тасулас.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение профильного парламентского комитета 5 февраля, а 7 февраля соответствующие органы будут приглашены в комитет, чтобы прокомментировать его.

Второе чтение законопроекта состоится 12 февраля, а на пленарное заседание парламента он будет вынесен 14 и 15 февраля.

Для принятия законопроекта, который может меняться в течение длительного периода дебатов, необходимо не менее 75 голосов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее подтвердил намерения властей легализовать однополые браки, а также разрешить однополым парам усыновлять детей. Опрос общественного мнения ранее показал, что почти 55% греков поддерживают эту инициативу.

Как и большинство стран Европейского Союза, Греция признает гражданские партнерства – соответствующее решение приняли еще в 2015 году, когда у власти была левая партия СИРИЗА.

При Мицотакисе правительство Греции отменило запрет на донорство крови для гомосексуальных мужчин и прекратило практику так называемых "операций по нормализации пола" у интерсекс-детей.