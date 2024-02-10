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Генсек НАТО: Маємо готуватись до десятиліть конфронтації з Росією

Субота, 10 лютого 2024, 08:55

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що в разі перемоги Росії в Україні російська агресія може поширитися на інші країни, тож членам НАТО потрібно активно готуватись до можливої конфронтації.

Про це Столтенберг сказав в інтерв’ю Welt am Sonntag, його цитує портал n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Генсек НАТО висловив думку, що Альянс повинен "підготуватися до конфронтації (з Росією. – Ред.), яка може тривати десятиліттями", а тому його членам потрібно швидше розширювати свою оборонну промисловість.

"Якщо (президент Росії Владімір. – Ред.) Путін переможе в Україні, немає жодних гарантій, що російська агресія не пошириться на інші країни", – попередив він.

Для стримування російської агресії, на думку Столтенберга, потрібно й далі підтримувати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО, позаяк Росія вже готує свою економіку до тривалої війни.

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"Нам потрібно швидше відновити і розширити нашу промислову базу, щоб ми могли збільшити поставки в Україну і поповнити наші власні запаси. Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого виробництва, як це необхідно під час конфлікту", – пояснив генсек.

Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджала про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

А головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти "вікно можливостей" на підготовку до потенційного прямого протистояння Росії, тому що цей час може скінчитись вже за кілька років.

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